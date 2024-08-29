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Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

29 серпня 2024 17:02
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Слави
Люди висловлюють невдоволення меру. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Не встигли в Одесі відкрити Алею Слави на честь загиблих захисників України, як навколо неї одразу розгорівся скандал. Родичі бійців, які полягли за країну ще за часів АТО, обурилися, що їхні імена не згадали. У мерії обіцяли зібрати повний перелік та доповнити Алею, проте коли саме цього чекати — невідомо. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час урочистого відкриття Алеї Слави. 

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Деталі суперечки

Близькі та родичі загиблих у війні у період 2014-2022 років прийшли сьогодні на урочисте відкриття Алеї, щоб заявити про себе та дізнатися, чому не розмістили інформацію про їхніх рідних. Зокрема, Світлана розповідає, що її син одним з перших пішов воювати добровольцем "в одних капцях" ще навесні 2014-го, коли і загинув. Жінка каже, що не можна ділити горе матерів, адже воно спільне. 

"Наші хлопці, чоловіки, сини, йшли першими добровольцями, загинули на Донбасі. Це трагедія. Усі мої знайомі плачуть і не знають, що їм робити. Бо це діти загинули, не можна нас розділяти на до і після", — розповідає Світлана. 

Мати загиблого Світлана. Фото: Новини.LIVE
Мати загиблого Світлана. Фото: Новини.LIVE

Також жінка наголошує, що, коли дізналися про ідею створення такої алеї, одразу звернулася з усіма документами та фотографіями до міської ради, але відповіді не було. І жодних даних про загиблих ще у 2014 році не розмістили. Хоча почати алею потрібно було саме з них.

"Я свого часу передала фото і інформацію про хлопців в міську раду, але жодного з них немає тут. Вони нам обіцяють, що надалі будуть розглядати. Тому я завжди кажу, не можна розділяти до і після. Ми всі матері, плачемо, і весь цей біль буде з нами", — додає мати загиблого. 

Що каже мер

Своєю чергою міський голова Геннадій Труханов під час спілкування з незадоволеними родичами почув усі зауваження та зазначив, що робота триватиме. Наразі збираються повні списки, а з людьми триватиме комунікація, щоб усе подали правильно. 

"Ми постійно спілкуємося з людьми, збираємо фотографії. Але, на жаль, не усі були якісні. А десь не надали інформацію. Тож це питання довелося відкласти. І початок вже покладено, є багато героїв, імена яких сьогодні мали встановити, та не все одразу можна зробити. Ми працюємо над цим", — каже Геннадій Труханов. 

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE
Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Водночас мер наголосив, що дані передані до Кабміну і подальші процедури вирішуватимуться разом із ним. Але люди сказали, що будуть долучатися до мітингів на Думській площі, якщо їх не почують. 

"Бачу, що дівчата, які з 2022 року, часто стоять під стінами міської ради і добиваються свого. От я обіцяю, що відсьогодні я буду стояти з ними", — підсумовує Світлана. 

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