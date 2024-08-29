Фінансові махінації у КП Одеси: результати аудиту

Людина з грошима та документами. Ілюстративне фото: Freepik

У комунальному підприємстві Одеського міськвиконкому виявили фінансові порушення на суму понад два млн грн. Протягом тривалого часу в КП завищувало ціни на свої послуги, списувало пальне та не сплачувало податки, за що на посадовців склали протоколи.

Про це повідомили у пресслужбі Південного офісу Держаудитслужби.

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Результати аудиту

Аудит показав, що підприємство списало паливо на 1,5 мільйона гривень без відповідних документів, а також необґрунтовано збільшило витрати. Також було виявлено оплату послуг з технічного обслуговування та ремонту на суму майже 209 тисяч гривень без підтверджуючих документів.

Допис Держаудитслужби. Фото: скриншот

Крім цього, підприємство не перерахувало до бюджету Одеси 70 тисяч гривень від продажу металобрухту. Загалом, працівникам було виплачено завищені відпускні на суму 280 тисяч гривень, а також незаконні премії на 52 тисячі гривень.

Що загрожує

За виявлені порушення посадовці підприємства отримали адміністративні протоколи за порушення фінансового законодавства та законодавства про закупівлі. А саме: один протокол за статтею 164-2 КУпАП та два протоколи — за статтею 164-14 КУпАП. Максимальне покарання — штраф на суму до 2400 гривень та адміністративний арешт на строк до 30 днів.