Фінансові махінації у КП Одеси: результати аудиту

Махінації на 2 млн грн — в Одесі викрили комунальне підприємство
У комунальному підприємстві Одеського міськвиконкому виявили фінансові порушення на суму понад два млн грн. Протягом тривалого часу в КП завищувало ціни на свої послуги, списувало пальне та не сплачувало податки, за що на посадовців склали протоколи.
Про це повідомили у пресслужбі Південного офісу Держаудитслужби.
Результати аудиту
Аудит показав, що підприємство списало паливо на 1,5 мільйона гривень без відповідних документів, а також необґрунтовано збільшило витрати. Також було виявлено оплату послуг з технічного обслуговування та ремонту на суму майже 209 тисяч гривень без підтверджуючих документів.
Крім цього, підприємство не перерахувало до бюджету Одеси 70 тисяч гривень від продажу металобрухту. Загалом, працівникам було виплачено завищені відпускні на суму 280 тисяч гривень, а також незаконні премії на 52 тисячі гривень.
Що загрожує
За виявлені порушення посадовці підприємства отримали адміністративні протоколи за порушення фінансового законодавства та законодавства про закупівлі. А саме: один протокол за статтею 164-2 КУпАП та два протоколи — за статтею 164-14 КУпАП. Максимальне покарання — штраф на суму до 2400 гривень та адміністративний арешт на строк до 30 днів.
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