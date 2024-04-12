Одещина в трійці лідерів за корупцією — дані дослідження

Чоловік складає гроші собі в кишеню. Фото: РБК Україна

Одеська область посіла третє місце після Львівської та Київської по кількості випадків корупції. За 2023 рік на Одещині викрили понад 150 корупціонерів.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Опендатабот.

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Дані статистики

В Одеській області за 2023 рік викрили 181 корупціонера. Лідерами ж стали Київщина — 188, та Львівщина — 192.

Статистика випадків корупції в Україні. Фото: скриншот

Згідно статистики, у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.

Випадки корупції на Одещині

Раніше ми писали, що посадовець районної адміністрації в Одесі організував злочинну схему, згідно з якою отримував щомісяця "данину" від місцевих підприємців. Чоловіка затримали правоохоронці та оголосили йому підозру у хабарництві, за що тепер злочинцю загрожує ув'язнення.

Також ми повідомляли, що 11 квітня, ВАКС підтримав позицію прокурора та змінив запобіжний захід судді Болградського району Одеської області. Тепер чоловік повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом за одержання хабаря.

Додамо, що у березні Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків судді одного з районних судів Одещини. Йдеться про Олександра Боярського, якого викрили на отриманні хабаря від ухилянта.