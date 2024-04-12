Цілодобовий домашній арешт за хабарництво — суд змінив запобіжний захід судді з Одещини

Суддя у наручниках за хабар. Фото: Depositphotos

Вчора, 11 квітня, ВАКС підтримав позицію прокурора та змінив запобіжний захід судді Болградського району Одеської області. Тепер чоловік повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом за одержання хабаря.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Зміна покарання

Так, 20 лютого Сергію Висоцькому, судді Болградського районного суду, назначили заставу у розмірі 757 тисяч гривень. Оскільки кошти в повному обсязі ніхто не вніс, було вирішено змінити запобіжний захід.

"ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Крім того, суд зобов’язав підозрюваного носити електронний засіб контролю", — йдеться у повідомленні.

Деталі справи

Висоцький обіцяв правопорушнику посприяти у закритті адміністративного провадження стосовно нього. За свої послуги він вимагав 4 тисячі доларів та говорив, що передасть ці гроші колегам для ухвалення рішення.

Насправді наміру передавати кошти він не мав, а вирішив привласнити їх собі. Суддю було відсторонено від обов'язків до 5 червня 2024 року.

Яке покарання загрожує

Судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. Правник звинувачується у спонуканні до надання хабаря, а також у одержанні неправомірної вигоди. Наразі хабарнику загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що 5 березня Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків судді одного з районних судів Одещини. Йдеться про Олександра Боярського, якого викрили на отриманні хабаря від ухилянта.