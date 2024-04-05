Судді-хабарнику з Одещини продовжили строк відсторонення від обов'язків — подробиці

Болградський районний суд. Фото: Анатолый Губський

Сьогодні, 5 квітня, Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків суддю одного з райсудів Одеської області ще на два місяці. Правник перебував під слідством, адже його викрили на отриманні хабаря у чотири тисячі доларів

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Деталі справи

Сергій Висоцький, суддя Болградського районного суду Одеської області, обіцяв правопорушнику посприяти закриттю адміністративного провадження стосовно нього. За свої послуги він вимагав 4 тисячі доларів та говорив, що передасть ці гроші колегам для ухвалення рішення.

Насправді наміру передавати кошти він не мав, а вирішив привласнити їх собі. Суддю було відсторонено від обов'язків до 9 квітня, проте тепер строк подовжили до 5 червня 2024 року.

Яке покарання загрожує

Судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. Правник звинувачується у спонуканні до надання хабаря, а також у одержанні неправомірної вигоди. Наразі хабарнику загрожує до до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що САП та НАБУ завершили слідство щодо судді Болградського райсуду Одеської області. Сергія Висоцького затримали на хабарництві, йому висунуті відповідні звинувачення.

Також ми писали, що 5 березня Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків суддю одного з районних судів Одещини. Йдеться про Олександра Боярського, якого викрили на отриманні хабаря від ухилянта.