Судді-хабарнику з Одещини продовжили строк відсторонення від обов'язків — подробиці
Сьогодні, 5 квітня, Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків суддю одного з райсудів Одеської області ще на два місяці. Правник перебував під слідством, адже його викрили на отриманні хабаря у чотири тисячі доларів
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Деталі справи
Сергій Висоцький, суддя Болградського районного суду Одеської області, обіцяв правопорушнику посприяти закриттю адміністративного провадження стосовно нього. За свої послуги він вимагав 4 тисячі доларів та говорив, що передасть ці гроші колегам для ухвалення рішення.
Насправді наміру передавати кошти він не мав, а вирішив привласнити їх собі. Суддю було відсторонено від обов'язків до 9 квітня, проте тепер строк подовжили до 5 червня 2024 року.
Яке покарання загрожує
Судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. Правник звинувачується у спонуканні до надання хабаря, а також у одержанні неправомірної вигоди. Наразі хабарнику загрожує до до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що САП та НАБУ завершили слідство щодо судді Болградського райсуду Одеської області. Сергія Висоцького затримали на хабарництві, йому висунуті відповідні звинувачення.
Також ми писали, що 5 березня Вища рада правосуддя ухвалила відсторонення від обов'язків суддю одного з районних судів Одещини. Йдеться про Олександра Боярського, якого викрили на отриманні хабаря від ухилянта.
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