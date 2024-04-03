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На Одещині суддя отримав 8 років за закриття справи — деталі

3 квітня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині суддя отримав 8 років за закриття справи — деталі
Будівля одного з районних судів. Фото: НАБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

САП та НАБУ завершили слідство щодо судді одного з райсудів Одеської області. Правника затримали на хабарництві, наразі йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Про це повідомляє пресслужба САП.

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Подробиці справи

Правник обіцяв правопорушнику посприяти закриттю адміністративного провадження стосовно нього. За свої послуги він вимагав 4 тисячі доларів та обіцяв передати ці гроші колегам для ухвалення рішення. 

Насправді наміру передавати кошти він не мав, а вирішив привласнити їх собі. Суддю було відсторонено від обов'язків до 09 квітня поточного року, проте наразі йдеться про продовження строку тимчасового відсторонення цього судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Яке покарання загрожує

Судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. Правник звинувачується у спонуканні до надання хабаря, а також у одержанні неправомірної вигоди. Наразі хабарнику загрожує до до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що судді одного з районних судів Одеської області повідомили у п'ятницю, 9 лютого, про підозру у хабарництві. Його спіймали під час отримання ним 4 тисяч доларів.

Одеса
НАБУ
хабар
САП
Одеська область
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Кримінал
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