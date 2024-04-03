На Одещині суддя отримав 8 років за закриття справи — деталі
САП та НАБУ завершили слідство щодо судді одного з райсудів Одеської області. Правника затримали на хабарництві, наразі йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Подробиці справи
Правник обіцяв правопорушнику посприяти закриттю адміністративного провадження стосовно нього. За свої послуги він вимагав 4 тисячі доларів та обіцяв передати ці гроші колегам для ухвалення рішення.
Насправді наміру передавати кошти він не мав, а вирішив привласнити їх собі. Суддю було відсторонено від обов'язків до 09 квітня поточного року, проте наразі йдеться про продовження строку тимчасового відсторонення цього судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.
Яке покарання загрожує
Судді повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України. Правник звинувачується у спонуканні до надання хабаря, а також у одержанні неправомірної вигоди. Наразі хабарнику загрожує до до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що судді одного з районних судів Одеської області повідомили у п'ятницю, 9 лютого, про підозру у хабарництві. Його спіймали під час отримання ним 4 тисяч доларів.
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