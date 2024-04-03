В Одесской области судья получил 8 лет за закрытие дела — детали

Здание одного из районных судов. Фото: НАБУ

САП и НАБУ завершили следствие по судье одного из райсудов Одесской области. Правоохранителя задержали на взяточничестве, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Подробности дела

Юрист обещал правонарушителю посодействовать закрытию административного производства в отношении него. За свои услуги он требовал 4 тысяч долларов и обещал передать эти деньги коллегам для принятия решения.

На самом деле, намерения передавать средства у него не было, а решил присвоить их себе. Судья была отстранена от обязанностей до 09 апреля текущего года, однако речь идет о продлении срока временного отстранения этого судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Какое наказание грозит

Судье доложено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Юрист обвиняется в побуждении к предоставлению взятки, а также в получении неправомерной выгоды. В настоящее время взяточнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что судьи одного из районных судов Одесской области сообщили в пятницу, 9 февраля, о подозрении во взяточничестве. Его поймали при получении им 4 тысяч долларов.