Судьи-взяточнику из Одесской области продлили срок отстранения от обязанностей — подробности

Болградский районный сул. Фото: Анатолий Губский

Сегодня, 5 апреля, Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судью одного из райсудов Одесской области еще на два месяца. Юрист находился под следствием, ведь его разоблачили на получении взятки в четыре тысячи долларов

Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Детали дела

Сергей Высоцкий, судья Болградского районного суда Одесской области, обещал правонарушителю поспособствовать закрытию административного производства в отношении него. За свои услуги он требовал 4 тысяч долларов и говорил, что передаст эти деньги коллегам для принятия решения.

На самом деле, намерения передавать средства он не имел, а решил присвоить их себе. Судья был отстранен от обязанностей до 9 апреля, однако теперь срок продлили до 5 июня 2024 года.

Какое наказание грозит

Судье доложено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Юрист обвиняется в побуждении к предоставлению взятки, а также в получении неправомерной выгоды. В настоящее время взяточнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что САП и НАБУ завершили следствие по судье Болградского райсуда Одесской области. Сергей Высоцкий был задержан на взяточничестве, ему предъявлены соответствующие обвинения.

Также мы писали, что 5 марта Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судью одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, которого разоблачили на получении взятки от уклоняющегося.