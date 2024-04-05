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Судьи-взяточнику из Одесской области продлили срок отстранения от обязанностей — подробности

5 апреля 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Судьи-взяточнику из Одесской области продлили срок отстранения от обязанностей — подробности
Болградский районный сул. Фото: Анатолий Губский
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 5 апреля, Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судью одного из райсудов Одесской области еще на два месяца. Юрист находился под следствием, ведь его разоблачили на получении взятки в четыре тысячи долларов

Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Детали дела

Сергей Высоцкий, судья Болградского районного суда Одесской области, обещал правонарушителю поспособствовать закрытию административного производства в отношении него. За свои услуги он требовал 4 тысяч долларов и говорил, что передаст эти деньги коллегам для принятия решения.

На самом деле, намерения передавать средства он не имел, а решил присвоить их себе. Судья был отстранен от обязанностей до 9 апреля, однако теперь срок продлили до 5 июня 2024 года.

Какое наказание грозит

Судье доложено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Юрист обвиняется в побуждении к предоставлению взятки, а также в получении неправомерной выгоды. В настоящее время взяточнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что САП и НАБУ завершили следствие по судье Болградского райсуда Одесской области. Сергей Высоцкий был задержан на взяточничестве, ему предъявлены соответствующие обвинения.

Также мы писали, что 5 марта Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судью одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, которого разоблачили на получении взятки от уклоняющегося.

Одесса
суд
правосудие
коррупция
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САП
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