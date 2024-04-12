Круглосуточный домашний арест за взяточничество — суд изменил меру пресечения судьи с Одесчины

Судья в наручниках за взятку. Фото: Depositphotos

Вчера, 11 апреля, ВАКС поддержал позицию прокурора и изменил меру пресечения судье Болградского района Одесской области. Теперь мужчина должен находиться под круглосуточным домашним арестом за получение взятки.

Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Изменение наказания

Так, 20 февраля Сергею Высоцкому, судье Болградского районного суда, был назначен залог в размере 757 тысяч гривен. Поскольку средства в полном объеме никто не внес, было решено изменить меру пресечения.

"ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, суд обязал подозреваемого носить электронное средство контроля" , — говорится в сообщении.

Детали дела

Высоцкий обещал правонарушителю помочь в закрытии административного производства в отношении него. За свои услуги он требовал 4 тысяч долларов и говорил, что передаст эти деньги коллегам для принятия решения.

На самом деле, намерения передавать средства он не имел, а решил присвоить их себе. Судья был отстранен от обязанностей до 5 июня 2024 года.

Какое наказание грозит

Судье доложено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Юрист обвиняется в побуждении к предоставлению взятки, а также в получении неправомерной выгоды. В настоящее время взяточнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что 5 марта Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судьи одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, которого разоблачили на получении взятки от уклоняющегося.