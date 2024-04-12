Круглосуточный домашний арест за взяточничество — суд изменил меру пресечения судьи с Одесчины
Вчера, 11 апреля, ВАКС поддержал позицию прокурора и изменил меру пресечения судье Болградского района Одесской области. Теперь мужчина должен находиться под круглосуточным домашним арестом за получение взятки.
Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Изменение наказания
Так, 20 февраля Сергею Высоцкому, судье Болградского районного суда, был назначен залог в размере 757 тысяч гривен. Поскольку средства в полном объеме никто не внес, было решено изменить меру пресечения.
"ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, суд обязал подозреваемого носить электронное средство контроля" , — говорится в сообщении.
Детали дела
Высоцкий обещал правонарушителю помочь в закрытии административного производства в отношении него. За свои услуги он требовал 4 тысяч долларов и говорил, что передаст эти деньги коллегам для принятия решения.
На самом деле, намерения передавать средства он не имел, а решил присвоить их себе. Судья был отстранен от обязанностей до 5 июня 2024 года.
Какое наказание грозит
Судье доложено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Юрист обвиняется в побуждении к предоставлению взятки, а также в получении неправомерной выгоды. В настоящее время взяточнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что 5 марта Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судьи одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, которого разоблачили на получении взятки от уклоняющегося.
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