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Одесчина в тройке лидеров по коррупции – данные исследования

12 апреля 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесчина в тройке лидеров по коррупции – данные исследования
Мужчина складывает деньги себе в карман. Фото: РБК Украина
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесская область заняла третье место после Львовской и Киевской по количеству случаев коррупции. За 2023 год в Одесской области разоблачили более 150 коррупционеров.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Опендатабот.

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Данные статистики

В Одесской области за 2023 год разоблачили 181 коррупционера. Лидерами стали Киевщина — 188, и Львовщина — 192.

Одесчина в тройке лидеров по коррупции – данные исследования - фото 1
Статистика случаев коррупции в Украине. Фото: скриншот

Согласно статистике, в 2022-2023 годах больше всего людей попало в реестр из-за предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти — 38,2% и 53,1% случаев соответственно.

Случаи коррупции в Одесской области

Ранее мы писали, что чиновник районной администрации в Одессе организовал преступную схему, согласно которой получал ежемесячно "дань" от местных предпринимателей. Мужчину задержали правоохранители и объявили ему подозрение во взяточничестве, за что теперь преступнику грозит заключение.

Также мы сообщали, что 11 апреля ВАКС поддержал позицию прокурора и изменил меру пресечения судье Болградского района Одесской области. Теперь мужчина должен находиться под круглосуточным домашним арестом за получение взятки.

Добавим, что в марте Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судьи одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, разоблаченном на получении взятки от уклониста.

Одесса
коррупция
взятка
Украина
Одесская область
Одесская ОГА
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