Одесчина в тройке лидеров по коррупции – данные исследования

Мужчина складывает деньги себе в карман. Фото: РБК Украина

Одесская область заняла третье место после Львовской и Киевской по количеству случаев коррупции. За 2023 год в Одесской области разоблачили более 150 коррупционеров.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Опендатабот.

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Данные статистики

В Одесской области за 2023 год разоблачили 181 коррупционера. Лидерами стали Киевщина — 188, и Львовщина — 192.

Статистика случаев коррупции в Украине. Фото: скриншот

Согласно статистике, в 2022-2023 годах больше всего людей попало в реестр из-за предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти — 38,2% и 53,1% случаев соответственно.

Случаи коррупции в Одесской области

Ранее мы писали, что чиновник районной администрации в Одессе организовал преступную схему, согласно которой получал ежемесячно "дань" от местных предпринимателей. Мужчину задержали правоохранители и объявили ему подозрение во взяточничестве, за что теперь преступнику грозит заключение.

Также мы сообщали, что 11 апреля ВАКС поддержал позицию прокурора и изменил меру пресечения судье Болградского района Одесской области. Теперь мужчина должен находиться под круглосуточным домашним арестом за получение взятки.

Добавим, что в марте Высший совет правосудия принял отстранение от обязанностей судьи одного из районных судов Одесской области. Речь идет об Александре Боярском, разоблаченном на получении взятки от уклониста.