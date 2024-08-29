Финансовые махинации в КП Одессы: результаты аудита

Человек с деньгами и документами. Иллюстративное фото: Freepik

В коммунальном предприятии Одесского горисполкома выявили финансовые нарушения на сумму более двух млн грн. В течение длительного времени в КП завышали цены на свои услуги, списывали горючее и не платили налоги, за что на должностных лиц составили протоколы.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного офиса Госаудитслужбы.

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Результаты аудита

Аудит показал, что предприятие списало топливо на 1,5 миллионов гривен без соответствующих документов, а также необоснованно увеличило расходы. Также была обнаружена оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту на сумму почти 209 тысяч гривен без подтверждающих документов.

Сообщение Госаудитслужбы. Фото: скриншот

Кроме этого, предприятие не перечислило в бюджет Одессы 70 тысяч гривен от продажи металлолома. В общей сложности работникам были выплачены завышенные отпускные на сумму 280 тысяч гривен, а также незаконные премии на 52 тысячи гривен.

Что угрожает

За выявленные нарушения чиновники предприятия получили административные протоколы за нарушение финансового законодательства и законодательства о закупках. А именно: один протокол по статье 164-2 КУоАП и два протокола - по статье 164-14 КУоАП. Максимальное наказание — штраф на сумму до 2400 гривен и административный арест сроком до 30 дней.