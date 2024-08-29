В Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Славы

Люди выражают недовольство мэру. Фото: Новини.LIVE

Не успели в Одессе открыть Аллею Славы в честь погибших защитников Украины, как тут же разгорелся скандал. Родственники бойцов, павших за страну еще при АТО, возмутились, что их имена не упомянули. В мэрии обещали собрать полный перечень и дополнить Аллею, однако, когда именно этого ждать — неизвестно.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время торжественного открытия Аллеи Славы.

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Детали спора

Близкие и родственники погибших в войне в период 2014-2022 годов пришли сегодня на торжественное открытие Аллеи, чтобы заявить о себе и узнать, почему не разместили информацию об их родных. В частности, Светлана рассказывает, что ее сын одним из первых пошел воевать добровольцем "в одних тапочках" еще весной 2014 года, когда и погиб. Женщина говорит, что нельзя делить горе матерей, ведь оно общее.

"Наши ребята, мужчины, сыновья, шли первыми добровольцами, погибли на Донбассе. Это трагедия. Все мои знакомые плачут и не знают, что им делать. Потому что это дети погибли, нельзя нас разделять на до и после", — рассказывает Светлана.

Мать погибшего Светлана. Фото: Новини.LIVE

Также женщина отмечает, что, когда узнала об идее создания такой аллеи, сразу обратилась со всеми документами и фотографиями в городской совет, но ответа не последовало. И никаких данных о погибших еще в 2014 году не разместили. Хотя начать аллею нужно было именно с них.

"Я в свое время передала фото и информацию о ребятах в городской совет, но ни одного из них здесь нет. Они нам обещают, что в дальнейшем будут рассматривать. Поэтому я всегда говорю, нельзя разделять до и после. Мы все матери, плачем, и вся эта боль будет с нами", — добавляет мать погибшего.

Что говорит мэр

В свою очередь мэр Геннадий Труханов во время общения с недовольными родственниками услышал все замечания и отметил, что работа будет продолжаться. Сейчас собираются полные списки, а с людьми будет продолжаться коммуникация, чтобы все подали правильно.

"Мы постоянно общаемся с людьми, собираем фотографии. Но, к сожалению, не все были качественные. А где-то не предоставили информацию. Поэтому этот вопрос пришлось отложить. И начало уже положено, есть много героев, имена которых сегодня должны были установить, но не все сразу можно сделать. Мы работаем над этим", — говорит Геннадий Труханов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

В то же время мэр подчеркнул, что данные переданы в Кабмин и дальнейшие процедуры будут решаться вместе с ним. Но люди сказали, что будут приобщаться к митингам на Думской площади, если их не услышат.

"Вижу, что девушки, которые с 2022 года, часто стоят у стен городского совета и добиваются своего. Вот я обещаю, что с сегодняшнего дня я буду стоять с ними", — заключает Светлана.