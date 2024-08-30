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В Одесі упередили розтрату понад 109 млн грн на реконструкцію школи в центрі

30 серпня 2024 13:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Аналітики БЕБ в Одесі упередили розтрату понад 109 млн грн на реконструкцію школи
Фото: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Працівники Теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області запобігли незаконній розтраті понад ста млн грн з місцевого бюджету. Гроші мали витратити на реконструкцію школи в центрі міста, але в документах фірми, яку обрали для виконання робіт знайшли численні порушення. 

Про це у п'ятницю, 30 серпня повідомили в  у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Деталі справи

За даними БЕБ, службові особи одного з профільних управлінь місцевого самоврядування в Одесі оголосили тендер на реконструкцію будівлі загальноосвітньої школи на суму понад 109 млн грн. Підрядником була визначена компанія, яка спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових будівель. Проте, під час аналітичного дослідження фахівці БЕБ виявили значні ризики, пов’язані з цією компанією.

Порушення в документах фірми

Зокрема, за даними аналітиків БЕБ, вона не мала належної матеріально-технічної бази, достатньої кількості працівників та не відповідала іншим кваліфікаційним вимогам, необхідним для виконання такого масштабного проєкту. У зв'язку з цим були направлені офіційні рекомендації органу місцевого самоврядування переглянути рішення щодо закупівлі послуг у цієї підрядної організації. Завдяки вжитим заходам замовник розірвав укладений договір з виконавцем робіт.

Про яку школу мовиться

Зазначимо, що в системі Prozorro, міститься інформація про ремонт школи №39 по вул. Успенська, 20. Тендер був опублікований 30 травня поточного року. Очікувана вартість закупівлі становить 109 316 200 гривень. В аукціоні брала участь одна компанія. Але торги так і не відбулися. У документах сказано, що через відсутність пропозицій. 

В Одесі упередили розтрату понад 109 млн грн на реконструкцію школи в центрі - фото 1
Дані про учасників аукціону. Фото: скриншот

Нова закупівля

Наразі на порталі електронних закупівель оголошено новий тендер на ремонт цієї школи. Це уже вп'яте Управління капітального будівництва Одеської міської ради намагатиметься знайти підрядника. 

В Одесі упередили розтрату понад 109 млн грн на реконструкцію школи в центрі - фото 2
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Очікувана вартість закупівлі становить тіж самі 109 316 200 гривень, а роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. Вони містять в собі ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху, встановлення пандусів, заміну вікон та дверей, а також проведення каналізації та облаштування огорожі на території школи тощо. Зазначимо, що цю закупівлю проводять уже втретє. Минулі дві були оголошені наприкінці 2023 року та скасовані через відсутність пропозицій.

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