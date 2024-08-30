На Миколаївщині  прокурори стягнули з недобросовісного землекористувача понад 9 млн грн

Молоток судді. Фото ілюстративне: pixabay

Миколаївські прокурори через суд домоглися стягнення понад 9 млн грн з підприємства, яке не сплачувало орендну плату за землю з 2018 року. Кошти будуть направлені до бюджету обласного центру для фінансування соціально-економічних та оборонних потреб.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Відомо, що підприємець, користувався 32 гектарами землі на території колишнього Чорноморського суднобудівного заводу. При цьому він не сплачував орендну плату до бюджету міста з 2018 року. Також за інформацією прокуратури, у підприємства бенефіціарним власником є підсанкційна особа. Господарство використовувало промислово розвинену ділянку на високоліквідній припортовій території Миколаєва.

Стягнення коштів на користь міста

Апеляційний суд 12 серпня 2024 року підтримав доводи обласної прокуратури та стягнув з відповідача понад 9 млн грн на користь бюджету Миколаєва. Виконання цього рішення забезпечить надходження значної суми, необхідної для фінансування соціально-економічних проєктів, обороноздатності міста та відновлення зруйнованих об’єктів.

Крім того, ще один позов прокурора, який стосується стягнення 5,7 млн грн з того ж підприємства за користування іншою земельною ділянкою на території промислового призначення, наразі розглядається господарським судом області.