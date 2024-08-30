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Загроза для Одеси з боку Чорного моря — росіяни вивели ракетоносій

30 серпня 2024 10:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Загроза з Чорного моря сьогодні: скільки кораблів росіян на чергуванні
Підводний човен на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В акваторії Чорного моря у середу, 30 серпня, чергують споряджені ракетоносії окупантів. Також ворог готов і до обстрілів з Середземного моря. Не варто забувати, що росіяни можуть завдавати ударів навіть з військових портів, тож рівень загрози сьогодні надвисокий.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога в морях

  • Чорне море — в акваторії чатує ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".
  • Азовське море — немає російського флоту;
  • Середземне море — три бойових кораблі на чергуванні, з них один ракетоносій з восьма ракетами на борту.
Загроза для Одеси з боку Чорного моря — росіяни вивели ракетоносій - фото 1
Інформація про рух флоту Росії станом на 28 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

МРК "Одинцово"
МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМ

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

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