Загроза з Чорного моря сьогодні: скільки кораблів росіян на чергуванні

Загроза для Одеси з боку Чорного моря — росіяни вивели ракетоносій
В акваторії Чорного моря у середу, 30 серпня, чергують споряджені ракетоносії окупантів. Також ворог готов і до обстрілів з Середземного моря. Не варто забувати, що росіяни можуть завдавати ударів навіть з військових портів, тож рівень загрози сьогодні надвисокий.
Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Кораблі ворога в морях
- Чорне море — в акваторії чатує ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".
- Азовське море — немає російського флоту;
- Середземне море — три бойових кораблі на чергуванні, з них один ракетоносій з восьма ракетами на борту.
Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії
Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".
Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.
Читайте Новини.LIVE!