Угроза из Черного моря сегодня: сколько кораблей россиян на дежурстве

Угроза для Одессы со стороны Черного моря — россияне вывели ракетоноситель
В акватории Черного моря в среду, 30 августа, дежурят снаряженные ракетоносители оккупантов. Также враг готов и к обстрелам из Средиземного моря. Не стоит забывать, что россияне могут наносить удары даже с военных портов, поэтому уровень угрозы сегодня сверхвысокий.
Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли врага в морях
- Черное море — в акватории подстерегает вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров".
- Азовское море — нет российского флота;
- Средиземное море — три боевых корабля на дежурстве, из них один ракетоноситель с восьми ракетами на борту.
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.
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