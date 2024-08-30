В Николаевской области прокуроры взыскали с недобросовестного землепользователя более 9 млн грн

Молоток судьи. Фото иллюстративное: pixabay

Николаевские прокуроры через суд добились взыскания более 9 млн грн с предприятия, которое не платило арендную плату за землю с 2018 года. Средства будут направлены в бюджет областного центра для финансирования социально-экономических и оборонных нужд.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали дела

Известно, что предприниматель пользовался 32 гектарами земли на территории бывшего Черноморского судостроительного завода. При этом он не платил арендную плату в бюджет города с 2018 года. Также, по информации прокуратуры, у предприятия бенефициарным собственником является подсанкционное лицо. Хозяйство использовало промышленно развитый участок на высоколиквидной припортовой территории Николаева.

Взыскание средств в пользу города

Апелляционный суд 12 августа 2024 года поддержал доводы областной прокуратуры и взыскал с ответчика более 9 млн грн в пользу бюджета Николаева. Выполнение этого решения обеспечит значительную сумму, необходимую для финансирования социально-экономических проектов, обороноспособности города и восстановления разрушенных объектов.

Кроме того, еще один иск прокурора, касающийся взыскания 5,7 млн грн с того же предприятия за пользование другим земельным участком на территории промышленного назначения, рассматривается хозяйственным судом области.