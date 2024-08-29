На Одещині оголошено тендер на 80 млн грн: на що підуть кошти

Реконструкція каналізації за 80 мільйонів — міськрада на Одещині шукає підрядника
У місті Арциз Одеської області розпочнеться масштабна реконструкція очисних каналізаційних споруд, що забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. У системі Prozorro вже з'явився відповідний тендер на суму майже 80 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізнались з даних електроної системи закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Замовником робіт з реконструкції очисних каналізацій стала міськрада Арцизу. Тендер був оголошений сьогодні, 29 серпня, а аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями проведуть вже 20 вересня. Кінцевий строк подання пропозицій — 19 вересня включно. Загальна сума становить 79 908 033 грн.
Що планують зробити
Проєкт розрахований на два роки, тож здати роботу підрядник має до 31 серпня 2026 року. Основні завдання реконструкції:
- Встановлення сучасних систем очищення, включаючи аераційні баки, фільтри та біологічні реактори, які дозволять ефективніше очищувати стічні води від забруднень.
- Реконструкція старих трубопроводів, насосних станцій та резервуарів для зберігання очищених вод.
- Впровадження системи автоматизованого контролю.
Читайте Новини.LIVE!