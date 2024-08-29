На Одещині оголошено тендер на 80 млн грн: на що підуть кошти

Очисні каналізаційні споруди. Ілюстративне фото: Держекоінспекція Волині

У місті Арциз Одеської області розпочнеться масштабна реконструкція очисних каналізаційних споруд, що забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. У системі Prozorro вже з'явився відповідний тендер на суму майже 80 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних електроної системи закупівель Prozorro.

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Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником робіт з реконструкції очисних каналізацій стала міськрада Арцизу. Тендер був оголошений сьогодні, 29 серпня, а аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями проведуть вже 20 вересня. Кінцевий строк подання пропозицій — 19 вересня включно. Загальна сума становить 79 908 033 грн.

Інформація про процедуру. Фото: скриншот

Що планують зробити

Проєкт розрахований на два роки, тож здати роботу підрядник має до 31 серпня 2026 року. Основні завдання реконструкції: