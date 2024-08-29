На Одесчине объявлен тендер на 80 млн грн: на что пойдут средства

Реконструкция канализации за 80 миллионов — горсовет на Одесчине ищет подрядчика
В городе Арциз Одесской области начнется масштабная реконструкция очистных канализационных сооружений, обеспечивающих полную биологическую очистку сточных вод. В системе Prozorro уже появился соответствующий тендер на сумму около 80 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных электронной системы закупок Prozorro.
Детали тендера
Заказчиком работ по реконструкции очистных канализаций стал горсовет Арциза. Тендер был объявлен 29 августа, а аукцион в формате открытых торгов с особенностями проведут уже 20 сентября. Конечный срок подачи предложений — 19 сентября включительно. Общая сумма составила 79 908 033 грн.
Что планируют сделать
Проект рассчитан на два года, так что сдать работу подрядчик должен до 31 августа 2026 года. Основные задачи реконструкции:
- Установка современных систем очистки, включая аэрационные баки, фильтры и биологические реакторы, позволяющие более эффективно очищать сточные воды от загрязнений.
- Реконструкция старых трубопроводов, насосных станций и резервуаров хранения очищенных вод.
- Внедрение системы автоматизированного контроля.
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