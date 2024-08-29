На Одесчине объявлен тендер на 80 млн грн: на что пойдут средства

Очистные канализационные постройки. Иллюстративное фото: Госэкоинспекция Волыни

В городе Арциз Одесской области начнется масштабная реконструкция очистных канализационных сооружений, обеспечивающих полную биологическую очистку сточных вод. В системе Prozorro уже появился соответствующий тендер на сумму около 80 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных электронной системы закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком работ по реконструкции очистных канализаций стал горсовет Арциза. Тендер был объявлен 29 августа, а аукцион в формате открытых торгов с особенностями проведут уже 20 сентября. Конечный срок подачи предложений — 19 сентября включительно. Общая сумма составила 79 908 033 грн.

Информация о процедуре. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Проект рассчитан на два года, так что сдать работу подрядчик должен до 31 августа 2026 года. Основные задачи реконструкции: