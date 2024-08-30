Аналитики БЭБ в Одессе предотвратили растрату более 109 млн грн на реконструкцию школы

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Работники Теруправления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области предотвратили незаконную растрату более ста млн грн из местного бюджета. Деньги должны были потратить на реконструкцию школы в центре города, но в документах фирмы, которую избрали для выполнения работ, нашли многочисленные нарушения.

Об этом в пятницу, 30 августа сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Детали дела

По данным БЭБ, должностные лица одного из профильных управлений местного самоуправления в Одессе объявили тендер на реконструкцию здания общеобразовательной школы на сумму более 109 млн. грн. Подрядчиком была определена компания, специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых построек. Однако в ходе аналитического исследования специалисты БЭБ выявили значительные риски, связанные с этой компанией.

Нарушения в документах фирмы

В частности, по данным аналитиков БЭБ, она не имела должной материально-технической базы, достаточного количества работников и не отвечала другим квалификационным требованиям, необходимым для выполнения такого масштабного проекта. В этой связи были направлены официальные рекомендации органа местного самоуправления пересмотреть решение о закупке услуг у этой подрядной организации. Благодаря принятым мерам заказчик расторг заключенный договор с производителем работ.

О какой школе говорится

Отметим, что в системе Prozorro содержится информация о ремонте школы №39 по ул. Успенская, 20. Тендер опубликован 30 мая текущего года. Ожидаемая стоимость закупки составляет 109316200 гривен. В аукционе участвовала одна компания. Но торги так и не прошли. В документах сказано, что из-за отсутствия предложений.

Данные об участниках аукциона. Фото: скриншот

Новая закупка

На портале электронных закупок объявлен новый тендер на ремонт этой школы. Это уже в пятый раз Управление капитального строительства Одесского городского совета будет пытаться найти подрядчика.

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Ожидаемая стоимость закупки составляет тоже 109 316 200 гривен, а работы должны быть завершены до конца 2025 года. Они включают в себя ремонт фасадов, кровли и утепление крыши, установку пандусов, замену окон и дверей, а также проведение канализации и обустройства ограды на территории школы и т.д. Отметим, что эту закупку проводят уже в третий раз. Прошедшие две были объявлены в конце 2023 года и отменены из-за отсутствия предложений.