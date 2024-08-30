Укрытие в школах: на сколько готова Одесса

Путь к укрытию в учебном заведении. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 28 школ не имеют собственного укрытия. Сейчас в городском совете рассматривают вопросы по их возведению или поиску альтернативных решений.



Об этом во время прессбрифинга сообщила глава Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

Проблема укрытий в школах

Так, как отметила, должностные лица из 120 заведений общего среднего образования в Одессе 92 имеют собственные укрытия. Не все школы могут обеспечить надлежащую защиту из-за сложных геологических условий города.

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"Есть школы и садики, которые не имеют подвалов и когда мы рассматриваем их территории, для того чтобы там что-то построить, выясняется, что они находятся на катакомбах или на больших скоплениях грунтовых вод и нам не позволяют это делать наши инженеры и конструкторы" , — рассказала Елена Буйневич.



Таких школ у нас больше 20. Для этих заведений город ищет альтернативные решения, включая размещение учащихся в соседних школах или использование укрытий поблизости.



"Есть 15 заведений, у которых заключены договоры с теми укрытиями, которые находятся возле учебного заведения", — сообщают в департаменте.

Новые требования по безопасности

Важным изменением стала новая норма по расстоянию до укрытий. Вместо разрешенных государством 500 метров городская комиссия установила, что это расстояние не должно превышать 100 метров.

"Конечно что это вызывает достаточно резонанс обсуждения, некоторые считают что это неправильно. Но учитывая время занимающего баллистический подлет в Одессу, мы видели случаи, когда дети шли в укрытие, которые дальше 100 метров. Поэтому эти правила действуют и в этом году" , — подчеркнула Елена Буйневич.

Таким образом, в департаменте образования надеются, что учебный процесс будет проходить максимально безопасно.