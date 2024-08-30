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Змішаний режим навчання — як працюватимуть одеські школи в цьому році

30 серпня 2024 11:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеські школярі навчатимуться за змішаною формою
Діти в школі. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Більшість одеських учнів цього навчального року перейдуть на змішаний режим навчання, який поєднує очні та дистанційні заняття. Цей підхід дозволяє школам оптимально використовувати наявні ресурси та забезпечити безпеку учнів. Проте заклади підходять до організації цього режиму по-різному.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомила очільниця Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич

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За її словами одні школи обирають навчання тиждень через тиждень, інші — через день. Такий підхід дозволяє ефективніше планувати навчальний процес, враховуючи місцеві умови та кадровий склад педагогічного колективу.

"77% наших учнів виходять навчатися у змішаному режимі. Простіші для засвоєння предмети, проводяться дистанційно. Батьки мають повне право брати участь в обговоренні можливих варіантів Але потрібно розуміти, що враховують в школах не тільки кількість місць в укритті, не тільки можливість вийти на навчання дітей, а ще й кадровий склад педагогічного колективу", — сказала Олена Буйневич.  

Кадровий голод в одеських школах

За інформацією очільниці департаменту, однією з проблем є значна кількість учителів, які виїхали за кордон або змінили місце проживання через війну. Це призводить до дефіциту кадрів, що ускладнює організацію навчання. Збільшення кількості учнів, які навчаються очно, додає навантаження на тих, хто залишився працювати.

"Ми, якщо можна так висловитись, втратили біля половини тисячі вчителів які також виїхали, і оскільки кількість дітей, які навчаються очно, збільшується працювати дистанційно ці вчителі також не можуть", — додала Олена Буйневич. 

Змішаний режим навчання — як працюватимуть одеські школи в цьому році - фото 1
Вчителька веде урок. Фото: УНІАН

Батьки самі обирають форму навчання

Попри це, як зазначила Олені Буйневич, закони України чітко регламентують, що форму навчання для дитини обирають саме батьки. Якщо родина обирає дистанційну форму, школа зобов’язана забезпечити цю можливість.

"Якщо ви бажаєте, що ваша дитина навчалася в дистанційній формі то навіть попри наявність в школі укриття вам повинні забезпечити цю форму навчання", — сказала очільниця департаменту. 

Однак, у деяких випадках виникають складнощі, коли клас не набирається. Тоді адміністрації доводиться шукати альтернативні рішення, аби задовольнити потреби всіх учасників освітнього процесу.

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