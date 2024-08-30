Одесские школьники будут учиться по смешанной форме

Дети в школе. Фото: УНИАН

Большинство одесских учеников этого учебного года перейдут на смешанный режим обучения, сочетающий очные и дистанционные занятия. Этот подход позволяет школам оптимально использовать имеющиеся ресурсы и обеспечить безопасность учащихся. Однако учреждения подходят к организации этого режима по-разному.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила глава Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

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По ее словам, одни школы выбирают обучение неделю через неделю, другие — через день. Такой подход позволяет более эффективно планировать учебный процесс, учитывая местные условия и кадровый состав педагогического коллектива.

"77% наших учеников выходят учиться в смешанном режиме. Более простые для усвоения предметы проводятся дистанционно. Родители имеют полное право участвовать в обсуждении возможных вариантов Но нужно понимать, что учитывают в школах не только количество мест в укрытии, не только возможность выйти на обучение детей, а еще и кадровый состав педагогического коллектива", — сказала Елена Буйневич.

Кадровый голод в одесских школах

По информации главы департамента, одной из проблем является значительное количество учителей, выехавших за границу или изменивших место жительства из-за войны. Это приводит к дефициту кадров, что усложняет организацию обучения. Увеличение количества учащихся, учащихся очно, добавляет нагрузку на оставшихся работать.

"Мы, если можно так выразиться, потеряли около половины тысячи учителей, которые также уехали, и поскольку количество детей, которые учатся очно увеличивается, работать дистанционно эти учителя также не могут", — добавила Елена Буйневич.

Учительница ведет урок. Фото: УНИАН

Родители сами выбирают форму обучения

Несмотря на это, как отметила Елена Буйневич, законы Украины четко регламентируют, что форму обучения для ребенка выбирают именно родители. Если семья выбирает дистанционную форму, школа обязана обеспечить эту возможность.

"Если вы хотите, что ваш ребенок учился в дистанционной форме, то даже несмотря на наличие в школе укрытия вам должны обеспечить эту форму обучения", — сказала глава департамента.

Однако в некоторых случаях возникают сложности, когда класс не набирается. Тогда администрации приходится искать альтернативные решения для удовлетворения потребностей всех участников образовательного процесса.