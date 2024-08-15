В Одеській міськраді відреагували на скандал з встановленням меморіальної таблички

В Одеському департаменті освіти відреагували на скандал з встановленням меморіальної таблички
В Одеському департаменті освіти відреагували на скандал з відмовою у встановленні меморіальної таблички у школі. Зокрема, директорку закладу тимчасово відсторонили від роботи.
Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич у п'ятницю, 15 серпня.
Що сталося
Про ситуацію стало відомо під час акції, що відбулася 15 серпня, на якій родичі загиблих військових вимагали встановлення меморіальних табличок.
Одна з учасниць акції Наталія Привезенцева, розповіла, що директорка школи відмовилася встановити меморіальну дошку на честь її чоловіка Андрія Тихомірова, який загинув під час бойового завдання, закривши своїм тілом побратимів. Чоловік навчався в школі на Михайлівській площі. За словами Наталії, на будівлі вже є меморіальні дошки для інших загиблих бійців, але її проханню не дали позитивної відповіді
"Я прийшла з усіма документами про те, що мій чоловік був учнем цієї школи. На це мені директор сказав: "Пробачте, у нас уже є дві дошки, а ви до мене п'яті прийшли, а в мене в школі 1200 учнів. Це буде пригнічувати моральний і емоційний стан дітей, це не кладовище, я вам відмовляю у встановленні цієї дошки!" — розповіла дружина загиблого воїна.
Реакція міської влади
Директорка департаменту освіти, вибачилась за ситуацію та повідомила, що наразі триває розслідування. Вона підкреслила, що працюють над вирішенням проблеми зі школою і повторно обговорили з колегами порядок дій у подібних ситуаціях.
"Так соромно, як сьогодні, за свою улюблену роботу, мені ще ніколи не було….На зустрічі з родинами загиблих Героїв дізналась, що родині відмовили у встановленні Меморіальної дошки на будівлі школи. З неприпустимими формулюваннями про емоційний стан дітей", — написала Буйневич.
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