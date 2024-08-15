В Одесском горсовете отреагировали на скандал с установкой мемориальной таблички

Открытие мемориальной доски в честь павшего Героя в одной из школ Одесщины. Фото: Андрей Глущенко

В Одесском департаменте образования отреагировали на скандал с отказом установить мемориальную табличку в школе. В частности, директор заведения временно отстранили от работы.

Об этом сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич в пятницу, 15 августа.

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Что произошло

О ситуации стало известно во время состоявшейся 15 августа акции, на которой родственники погибших военных требовали установления мемориальных табличек.

Одна из участниц акции Наталья Привезенцева рассказала, что директор школы отказалась установить мемориальную доску в честь ее мужа Андрея Тихомирова, который погиб во время боевого задания, закрыв своим телом собратьев. Человек учился в школе на Михайловской площади. По словам Натальи, на здании уже есть мемориальные доски для других погибших бойцов, но ее просьбе не дали положительного ответа.

"Я пришла со всеми документами о том, что мой муж был учеником этой школы. На это мне директор сказал: "Извините, у нас уже есть две доски, а вы ко мне пятые пришли, а у меня в школе 1200 учеников. Это будет подавлять моральное и эмоциональное состояние детей, это не кладбищ, я вам отказываю в установлении этой доски!" — рассказала супруга погибшего воина.

Реакция городских властей

Директор департамента образования извинилась за ситуацию и сообщила, что в настоящее время продолжается расследование. Она подчеркнула, что работают над решением проблемы со школой и обсудили с коллегами порядок действий в подобных ситуациях.

"Так стыдно, как сегодня, за свою любимую работу, мне еще никогда не было... На встрече с семьями погибших Героев узнала, что семье отказали в установлении Мемориальной доски на здании школы. С недопустимыми формулировками об эмоциональном состоянии детей", — написала Буйневич.