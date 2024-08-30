В Одессе гражданские не захотели показать документы представителям ТЦК

Военные смотрят в мобильное устройство. Фото иллюстративный: facebook/56brigade

Вчера, 29 августа 2024 года в Пересыпском районе Одессы произошла потасовка между представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Национальной полиции и гражданскими лицами. Инцидент произошел из-за отказа гражданских предоставить военно-учетные документы и попытку применить физическую силу против военных.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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Детали конфликта

По информации ТЦК и СП мобильная группа патрулировала вместе с полицией улицы города. Заметив группу гражданских, они обратились к ним с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Мужчины, которые на тот момент употребляли алкоголь и отреагировали агрессивно, отказались предоставить документы. После чего попытались применить физическую силу против военных. Правоохранители и военные были вынуждены сопротивляться, и для урегулирования ситуации на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции.

Реакция ТЦК и СП

Руководство Одесского областного ТЦК и СП отметило, что все военнослужащие территориального центра комплектования проходят тщательный инструктаж перед работой мобильных групп и не начинают конфликты первыми. Выясняются окончательные детали конфликта и назначена служебная проверка.

Что чревато отказом показать документы ТЦК

Агрессивное поведение гражданских лиц может быть квалифицировано как нарушение статьи 431-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за оскорбление чести и достоинства военнослужащего, а также за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Нарушитель наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. В ТЦК напоминают, что все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции, военных или пограничников.