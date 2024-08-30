В Одесі цивільні не захотіли показати документи представникам ТЦК

Військові дивляться у мобільний пристрій. Фото ілюстративне: facebook/56brigade

Учора, 29 серпня 2024 року в Пересипському районі Одеси відбувся бійка між представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Національної поліції та цивільними особами. Інцидент стався через відмову цивільних надати військово-облікові документи та спробу застосувати фізичну силу проти військових.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Деталі конфлікту

За інформацією ТЦК та СП, мобільна група патрулювала разом із поліцією вулиці міста. Помітивши групу цивільних вони звернулися до них із законною вимогою надати військово-облікові документи. Чоловіки, які на той момент вживали алкоголь та відреагували агресивно, відмовилися надати документи. Після чого спробували застосувати фізичну силу проти військових. Правоохоронці та військові були змушені чинити опір, і для врегулювання ситуації на місце події був викликаний додатковий наряд поліції.

Реакція ТЦК та СП

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП зазначило, що всі військовослужбовці територіального центру комплектування проходять ретельний інструктаж перед роботою у мобільних групах і не починають конфлікти першими. Наразі з'ясовуються остаточні деталі конфлікту та призначена службова перевірка.

Що загрожує за відмову показати документи ТЦК

Агресивна поведінка цивільних осіб може бути кваліфікована як порушення статті 431-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за образу честі та гідності військовослужбовця, а також за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Порушник карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. У ТЦК нагадують, що усі військовозобов'язані мають мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції, військових або прикордонників.