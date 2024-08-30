Укриття у школах: на скільки готова Одеса

Шлях до укриття в навчальному закладі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 28 шкіл не мають власного укриття. Зараз у міській раді розглядають питання з їхнього зведення або пошуку альтернативних рішень.



Про це під час пресбрифінгу повідомила очільниця Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

Проблема укриттів у школах

Так, як зазначила посадовиця, зі 120 закладів загальної середньої освіти в Одесі 92 мають власні укриття. Не всі школи можуть забезпечити належний захист через складні геологічні умови міста.

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"Є школи й садочки, які не мають підвалів, і коли ми розглядаємо їхні території, для того щоб там щось збудувати, то з’ясовується, що вони знаходяться на катакомбах або на великих скупченнях ґрунтових вод, і нам не дозволяють це робити наші інженери й конструктори", — розповіла Олена Буйневич.



Таких шкіл у нас понад 20. Для цих закладів місто шукає альтернативні рішення, включаючи розміщення учнів у сусідніх школах або використання укриттів поблизу.



"Є 15 закладів, які мають укладені договори з тими укриттями, які розташовані біля закладу освіти", — повідомляють в департаменті.

Нові вимоги щодо безпеки

Важливою зміною стала нова норма щодо відстані до укриттів. Замість дозволених державою 500 метрів міська комісія встановила, що ця відстань не повинна перевищувати 100 метрів.

"Звичайно, що це викликає досить резонансі обговорення, дехто вважає що це неправильно. Але зважаючи на час який займає балістичний підліт до Одеси, ми бачили випадки, коли діти йшли в укриття, які далі за 100 метрів. Тому ці правила діють і цього року", — наголосила Олена Буйневич.

Таким чином в департаменті освіти сподіваються, що навчальний процес проходитиме максимально безпечно.