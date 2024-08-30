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Тысячи одесситов сегодня без воды — адреса

30 августа 2024 13:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Где в Одессе нет воды
Отсутствует водоснабжение. Фото: pexels.com
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 30 августа, Пересыпский район Одессы частично остался без воды. Водоснабжение потребителям планируют вернуть к вечеру. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Список адресов. Фото: скриншот

Где нет воды

• ул. Ризовская — частично
• ул. О. Кутузакия — частично
• ул. Ярослава Баиса — 2-25;
• ул. Семена Палия — 123, 127.
• Ул. Академика Сахарова — 42.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):
• 0-800-307-505;
• 048-705-55-05;
• 068-905-55-05;
• 066-905-55-05;
• 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:
• Фонтанская дорога, 16;
• Адмиральский проспект, 31;
• Дача Ковалевского, 150;
• проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:
• Старозарный сквер, 3;
• проспект Гагарина, 33;
• Академическая, 11;
• Ольгиевская, 37;
• Старопортофранковская, 105;
• Академическая, 2;
• Академическая, 30.

Хаджибейский район:
• Космонавтов, 15;
• Михайловская площадь, 19;
• Ицхака Рябина, 1;
• Дальницкая, 25;
• Инглези, 1.

Пересыпский район:
• Крымская, 71;
• Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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14:08 Ефросинина трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы

14:05 В Германии прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ

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