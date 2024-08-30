Где в Одессе нет воды

Отсутствует водоснабжение. Фото: pexels.com

Сегодня, 30 августа, Пересыпский район Одессы частично остался без воды. Водоснабжение потребителям планируют вернуть к вечеру. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Список адресов. Фото: скриншот

Где нет воды

• ул. Ризовская — частично

• ул. О. Кутузакия — частично

• ул. Ярослава Баиса — 2-25;

• ул. Семена Палия — 123, 127.

• Ул. Академика Сахарова — 42.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

• 0-800-307-505;

• 048-705-55-05;

• 068-905-55-05;

• 066-905-55-05;

• 093-17-00-155.



Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

• Фонтанская дорога, 16;

• Адмиральский проспект, 31;

• Дача Ковалевского, 150;

• проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

• Старозарный сквер, 3;

• проспект Гагарина, 33;

• Академическая, 11;

• Ольгиевская, 37;

• Старопортофранковская, 105;

• Академическая, 2;

• Академическая, 30.

Хаджибейский район:

• Космонавтов, 15;

• Михайловская площадь, 19;

• Ицхака Рябина, 1;

• Дальницкая, 25;

• Инглези, 1.

Пересыпский район:

• Крымская, 71;

• Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.