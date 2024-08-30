Необходимость перезагрузки таможенной и налоговой служб для выполнения законов Украины

Бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук. Фото: скриншот

Вопрос эффективного функционирования таможенной и налоговой служб Украины вновь приобрел актуальность. Эксперты отмечают, что без перезагрузки налоговой и таможенной службы изменений в системе не последует.

Об этом в пятницу, 30 августа, во время форума в Одессе "Бизнес во время войны" отметил бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук.

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Требуется постоянный руководитель

В частности, Роман Ващук отмечает, что службам нужен руководитель, который предоставлял бы стратегическое направление работы и поддерживал работников в выполнении законов Украины. Мол, в условиях отсутствия такого руководства многие рабочие могут опасаться выполнять свои обязанности, особенно когда речь идет о противостоянии коллегам, которые используют свои должности в собственных интересах.

"Без перезагрузки, без уполномоченного постоянного руководства этих органов, которые имели право предоставлять стратегическое направление и спрашивать тогда и своих подчиненных, выполняют ли они его, изменений не будет", — сказал он.

Реформирование таможенной службы

По его словам, согласно меморандуму с Международным валютным фондом, законопроект по реформированию таможенной службы должен быть принят до конца октября этого года. Комитеты уже активно работают над этим вопросом.

"Комитеты уже работают в этом направлении, в той форме, в которой этот законопроект теперь прописан, я думаю, что он отвечает всем требованиям", — добавил Роман Ващук.

В то же время бизнес-омбудсмен выразил поддержку добросовестным государственным служащим, честно выполняющим свою работу. Ващук отметил, что они должны иметь возможность работать без страха перед неправомерным давлением со стороны правоохранителей или коллег.