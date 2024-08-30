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Языковой скандал в Одессе — владелица заведения отказалась общаться на украинском

30 августа 2024 14:31
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Инцидент в Одессе: владелица заведения отказалась общаться на украинском, вызвав возмущение клиентки
Женщина, которая отказалась обслуживать клиентку на украинском. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе снова разразился языковой скандал — персонал и владелица заведения питания отказались обслуживать клиентку на украинском. Девушка хотела поесть в кафе, но там работники разговаривали только на российском языке, заявляя, что государственного не знают.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсети TikTok.

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Детали скандала

Отметим, что в социальных сетях появилось видео, снятое еще на День независимости на одесском пляже. Работница заведения свой отказ аргументировала, что она одесситка и менять что-то из-за "запада" не собирается.

"Я одесситка. Всю жизнь здесь живу. Я из-за запада ничего менять не собираюсь. Говорить на вашем языке я не буду", — сказала женщина.

После этого продавщица отправила клиентку к владелице заведения. Она сказала, что девушка может пойти к предпринимателю и сказать, чтобы та ее уволила.

Реакция владелицы

Из видео видно, что когда клиентка обратилась к владелице заведения, она получила ответ, что рабочие кафе не обязаны разговаривать по-украински и говорят, как им удобно. Такое поведение вызвало возмущение у клиентки, которая указала на грубое нарушение Закона Украины о государственном языке и хамское отношение со стороны персонала заведения. Девушка также попросила жалобную книгу, но ее ей не предоставили.

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