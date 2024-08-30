Інцидент в Одесі: власниця закладу відмовилася спілкуватися українською, викликавши обурення клієнтки

Жінка, яка відмовилася обслуговувати клієнтку українською. Фото: скриншот

В Одесі знову спалахнув мовний скандал — персонал та власниця закладу харчування відмовилися обслуговувати клієнтку українською. Дівчина хотіла поїсти в кафе, але там робітники розмовляли тільки російською, заявляючи, що державної не знають.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмережі TikTok.

Читайте також:

Деталі скандалу

Зазначимо, що в соціальних мережах з'явилося відео, яке було знято ще на День незалежності на одеському пляжі. Працівниця закладу свою відмову аргументувала тим, що вона одеситка і змінювати щось через "запад" не збирається.

"Я одесітка. Всю жізнь тут жіву. Я із-за запада нічєго мінять не собіраюсь. Гаваріть на вашем язікє я не буду", — сказала жінка.

Після цього продавчиня відправила клієнтку до власниці закладу. Вона сказала, що дівчина може піти до підприємиці й сказати, щоб та її звільнила.

Реакція власниці

З відео видно, що, коли клієнтка звернулася до власниці закладу, вона отримала відповідь, що робітники кафе не зобов'язані розмовляти українською і говорять як їм зручно. Така поведінка викликала обурення у клієнтки, яка вказала на грубе порушення Закону України про державну мову та хамське ставлення з боку персоналу закладу. Дівчина також попросила книгу скарг, але її їй не надали.