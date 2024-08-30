Карати мають як тих, хто отримує хабарі, так і тих, хто їх пропонує, - Павліш

Заступник голови Комітету з питань правової політики Павло Павліш. Фото: facebook/sluganarodu.pavlish

Заступник голови Комітету з питань правової політики Павло Павліш вважає, що боротьба з корупцією має бути всебічною. Відповідальність повинні нести як ті, хто отримує хабарі, так і ті, хто його пропонує.

Про це він заявив у п'ятницю, 30 серпня, під час форуму в Одесі "Бізнес під час війни".

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Він зазначив, що корупція залишається однією з найбільших загроз для державних установ.

"Гроші можуть звабити слабку людину, яка працює в держустанові, і вона піде на певні умови. Але якщо їй цього не пропонувати, то, можливо, вона і не пішла б на це", — зауважив Павліш.

Він також повідомив, що Україна вже розпочала процес реформування податкових і митних органів влади. Ці зміни є однією з умов підтримки з боку міжнародних партнерів і покликані зробити систему більш прозорою та ефективною.

"Щодо цього, я впевнюю, що в нас не буде зволікань, тому що ці рішення, вони також були одним з умов щодо нашої підтримки з наших міжнародних партнерів. І дійсно, практика вже показала щодо приведення доброчесних людей на інші такі високі посади", — сказав нардеп.

Залучення міжнародних експертів до процесу відбору на ключові посади також відіграє важливу роль у забезпеченні об'єктивності та справедливості у цих реформах, додав Павліш.