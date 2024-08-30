Караты имеют как получающих взятки, так и тех, кто их предлагает, - Павлиш

Заместитель председателя Комитета по правовой политике Павел Павлиш. Фото: facebook/sluganarodu.pavlish

Заместитель председателя Комитета по правовой политике Павел Павлиш считает, что борьба с коррупцией должна быть всесторонней. Ответственность должны нести как получающие взятки, так и те, кто их предлагает.

Об этом он заявил в пятницу, 30 августа, во время форума в Одессе "Бизнес во время войны".

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Он отметил, что коррупция остается одной из самых больших угроз для государственных учреждений.

"Деньги могут соблазнить слабого человека, который работает в госучреждении, и он пойдет на определенные условия. Но если ему этого не предлагать, то, возможно, он и не пошел бы на это", — отметил Павлиш.

Он также сообщил, что Украина уже начала процесс реформирования налоговых и таможенных органов власти. Эти изменения являются одним из условий поддержки со стороны международных партнеров и призваны сделать систему более прозрачной и эффективной.

"По этому поводу я уверяю, что у нас не будет промедлений, потому что эти решения, они также были одним из условий нашей поддержки с наших международных партнеров. И действительно, практика уже показала приведение добропорядочных людей на другие столь высокие должности", — сказал нардеп.

Привлечение международных экспертов к процессу отбора на ключевые должности также играет немаловажную роль в обеспечении объективности и справедливости в этих реформах, добавил Павлиш.