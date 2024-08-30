В Одессе уменьшилось количество детей

Первый звонок в школе. Фото: УНИАН

Число первоклассников в Одессе продолжает уменьшаться. С началом полномасштабного вторжения в Украину количество выехавших семей растет, и это не могло не повлиять на количество первоклассников. Между тем, Одесса продолжает принимать вынужденно перемещенных лиц, и уже в понедельник они пойдут в местные школы.



Об этом во время пресс брифинга сообщила глава Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

Занятия начнутся 2 сентября

В этом году в школу в Одессе пойдут 98,5 тысячи первоклассников, но занятия начнутся со 2 сентября, а не традиционно с 1 числа. Первые уроки будут посвящены памяти Героев. Также проведут обучение по безопасности: им покажут, где укрытие, и расскажут, как действовать во время тревоги.

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"Для нас вопрос безопасности остается приоритетным, и все 120 учебных заведений, которые начинают обучение в своих зданиях или в других заведениях, первичное внимание должны уделить именно этому вопросу", — рассказала Елена Буйневич.

Количество детей уменьшается

Также глава департамента отметила, что количество первоклассников с каждым годом уменьшается. Так, за последние три года войны цифра снизилась на 11,5 тысячи.



"Для нас это довольно печальная статистика, потому что такое изменение уменьшения количества наших детей обусловлено понятными причинами, большое количество уехало за пределы нашего города", — отмечают в городском совете.



Несмотря на сокращение количества учащихся, Одесса продолжает принимать детей вынужденных переселенцев, которые также начнут обучение в местных школах. На сегодняшний день таких детей в Одессе насчитывают 5,5 тысячи.