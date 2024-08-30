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В Одесі зменшується кількість дітей — скільки підуть до школи

30 серпня 2024 15:34
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі поменшала кількість дітей
Перший дзвоник у школі. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Кількість першокласників в Одесі продовжує зменшуватися. З початком повномасштабного вторгнення в Україну кількість сімей, які виїхали, зростає і це не могло не вплинути на кількість першокласників. Тим часом Одеса продовжує приймати вимушено переміщених осіб, і вже в понеділок вони підуть до місцевих шкіл. 
 
Про це під час пресбрифінгу повідомила очільниця Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич. 

Заняття розпочнуться 2 вересня

Цього року до школи в Одесі підуть 98,5 тисячі першокласників, але заняття почнуться з 2 вересня, а не традиційно з 1 числа. Перші уроки будуть присвячені пам'яті Героїв. Також проведуть навчання з безпеки: їм покажуть, де укриття, та розкажуть, як діяти під час тривоги. 

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"Для нас питання безпеки залишається пріоритетним, і всі 120 закладів освіти, які розпочинають навчання у своїх будівлях або в інших закладах, первинну увагу мають приділити саме цьому питанню", — розповіла Олена Буйневич.

Кількість дітей зменшується

Також очільниця департаменту, зазначила, що кількість першачків з кожним роком зменшується. Так, за останні три роки війни цифра знизилася на 11,5 тисячі. 
 
"Для нас це досить сумна статистика, бо така зміна зменшення кількості наших дітей зумовлена зрозумілими причинами, велика кількість виїхала за межі нашого міста", — зазначають в міській раді. 
 
Попри скорочення кількості учнів, Одеса продовжує приймати дітей вимушених переселенців, які також почнуть навчання у місцевих школах. На сьогодні таких дітей в Одесі налічують 5,5 тисячі.
 

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