Замість митниці, вони контролюють магазини: Павліш про податкову політику

Заступник голови Комітету з питань правової політики Павло Павліш. Фото: most.ks.ua

Останнім часом податкова політика України викликала багато дискусій серед підприємців, особливо стосовно контролю за товарним обліком. Замість того, щоб зосереджуватися на боротьбі з контрабандою на митниці, податкові органи все більше контролюють малий бізнес, зокрема маленькі магазини, що продають спортивні товари та іншу продукцію.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, під час форуму в Одесі "Бізнес під час війни" заявив заступник голови Комітету з питань правової політики Павло Павліш.

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"І сталося так, що наша ця податкова політика, вона займається контролем контрабанди не на митниці, а вже у маленькому футбол-магазині. І від цього треба йти, дійсно", — сказав нардеп.

Він також нагадав, що товарний облік був офіційно запроваджений у 2020 році. Спочатку його впровадження викликало значний спротив з боку бізнес-спільноти. Підприємці намагалися відстояти свої права через Державну регуляторну службу, але Міністерство фінансів все ж таки наполягло на ухваленні відповідного наказу. Внаслідок чого товарний облік став обов'язковим для всіх підприємств, незалежно від їх розміру.

Тобто податкова хоче контролювати на складі у підприємців. Але як це збільшить його податкове відрахування?" — обурився Павло Павліш.

За його словами, застосування цього наказу породжує багато питань. Малий бізнес, який і так постає з численними труднощами, змушений витрачати значні ресурси на ведення складного товарного обліку, що не завжди виправдано з погляду економічної ефективності. Він також закликав переглянути підходи до податкового контролю та зосередити зусилля на боротьбі з контрабандою на митниці, а не на дрібних підприємцях.