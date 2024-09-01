Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 2 вересня

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 2 вересня, буде увесь день спекотною. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +31 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 2 вересня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +22 °C. Вітер південний, 7 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +22 °C. Вітер північний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +31 °C. Вітер північний, 2 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +30 °C. Вітер східний, 4 м/с.

Тривалість дня: 15 год 44 хв.

Схід — 06:19.

Захід — 19:34.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 2 вересня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +30...+34 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області Фото: скриншот

Погода в Україні 2 вересня

В Україні у понеділок, 2 вересня, очікується загалом тепла погода. Максимальна температура повітря сягатиме +30...+34 °C, на сході та південному сході подекуди до +35 °C.

На заході прогнозують місцями пониження температури на кілька градусів, однак вдень повітря все ж прогріється до +30 °C і навіть вище.

Детальний прогноз погоди в Україні на 2 вересня. Фото: скриншот

Через візит атмосферного фронту в другій половині дня або увечері на заході можливі дощі, але у переважній частині територій країни завтра буде суха погода з високою пожежною небезпекою.