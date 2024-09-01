У небі над Чорним морем помічено два літаки-розвідники НАТО: що відомо

Boeing E-3A Sentry. Фото: JetPhotos

Сьогодні у небі над Румунією зафіксовано активність одразу трьох літаків-розвідників НАТО, що виконували місії вздовж кордонів України та Молдови. Над Чорним морем спостерігали Boeing P-8A Poseidon, Bombardier Challenger 650 Artemis та Boeing P-8A Poseidon. Разом з ним узбережжя патрулював і дозаправник.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про Bombardier Challenger 650 Artemis

Американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis, що злетів з аеродрому Шауляй у Литві, наразі проводить розвідку вздовж кордонів Молдови та України. Його місія включає збір радіоелектронної інформації, що має важливе значення для НАТО.

Рух розвідника Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Що відомо про Boeing E-3A Sentry

Крім того, в повітрі над Румунією досі перебуває американський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Boeing E-3A Sentry із позивним NATO08. Він прибув з авіабази НАТО в Коньї, Туреччина і веде спостереження за повітряним простором.

Рух розвідника Boeing E-3A Sentry. Фото: скриншот

Що відомо про Boeing P-8A Poseidon

Водночас з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії піднявся в повітря американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon, оснащений спеціалізованою електронікою для виконання морських завдань. P-8A також може надавати інформацію українським військовим щодо розташування ворожих об'єктів.

Рух розвідника Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Що відомо про Boeing KC-135R Stratotanker

Неподалік від цих розвідувальних літаків перебуває заправник Boeing KC-135R Stratotanker, який прилетів з авіабази Мілденхолл у Великій Британії. Ймовірно, він виконує завдання з дозаправлення літаків-розвідників у повітрі.