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Над Чорним морем сьогодні відпрацювали одразу три розвідники — які саме

1 вересня 2024 16:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У небі над Чорним морем помічено два літаки-розвідники НАТО: що відомо
Boeing E-3A Sentry. Фото: JetPhotos
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні у небі над Румунією зафіксовано активність одразу трьох літаків-розвідників НАТО, що виконували місії вздовж кордонів України та Молдови. Над Чорним морем спостерігали Boeing P-8A Poseidon, Bombardier Challenger 650 Artemis та Boeing P-8A Poseidon. Разом з ним узбережжя патрулював і дозаправник.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про Bombardier Challenger 650 Artemis

Американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis, що злетів з аеродрому Шауляй у Литві, наразі проводить розвідку вздовж кордонів Молдови та України. Його місія включає збір радіоелектронної інформації, що має важливе значення для НАТО.

Над Чорним морем сьогодні працювало одразу три розвідники — які саме - фото 1
Рух розвідника Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Що відомо про Boeing E-3A Sentry

Крім того, в повітрі над Румунією досі перебуває американський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління Boeing E-3A Sentry із позивним NATO08. Він прибув з авіабази НАТО в Коньї, Туреччина і веде спостереження за повітряним простором.

Над Чорним морем сьогодні працювало одразу три розвідники — які саме - фото 2
Рух розвідника Boeing E-3A Sentry. Фото: скриншот

Що відомо про Boeing P-8A Poseidon

Водночас з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії піднявся в повітря американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon, оснащений спеціалізованою електронікою для виконання морських завдань. P-8A також може надавати інформацію українським військовим щодо розташування ворожих об'єктів.

Над Чорним морем сьогодні працювало одразу три розвідники — які саме - фото 3
Рух розвідника Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Що відомо про Boeing KC-135R Stratotanker

Неподалік від цих розвідувальних літаків перебуває заправник Boeing KC-135R Stratotanker, який прилетів з авіабази Мілденхолл у Великій Британії. Ймовірно, він виконує завдання з дозаправлення літаків-розвідників у повітрі.

Над Чорним морем сьогодні працювало одразу три розвідники — які саме - фото 4
Рух дозаправника Boeing KC-135R Stratotanker. Фото: скриншот

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