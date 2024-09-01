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В одеському зоопарку анонсували безплатний вхід для першокласників — коли можна прийти

1 вересня 2024 15:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі перший навчальний день збігається з Днем міста: як відзначать подію
Хлопчик в Одеському зоопарку ганяє качок. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Цьогорічний перший навчальний день у школах Одеси припадає на 2 вересня, коли місто традиційно відзначає День народження. Для всіх першокласників у Одеському зоопарку організували приємний сюрприз — безплатний вхід, щоб малеча могла відзначити початок навчання у колі друзів та рідних.

Про це у неділю, 1 вересня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення мерії про скасування святкування. Фото: скриншот

Лінійок не буде

За інформацією мерії, у зв'язку з війною, святкування початку навчального року відбудуться у скромному форматі, а перший урок буде присвячений пам'яті загиблих Героїв. Це момент, коли школярі та їхні вчителі згадають тих, хто дав можливість дітям повернутися до навчання, а одеситам — жити та працювати у своєму місті. Усі гучні масові заходи, зокрема традиційні лінійки, були скасовані, оскільки це "не на часі".

Безплатний вхід в зоопарк для дітей

В мерії наголосили, що попри складну ситуацію, важливо пам'ятати, що дитинство буває лише раз, тому цей день також буде наповнений дитячими посмішками та вітаннями. Для всіх першокласників в Одеському зоопарку організували безплатний вхід.

"2 вересня для усіх першокласників вхід безкоштовний", — йдеться у повідомленні міськради.

Завтра в Одеському зоопарку буде безоплатний вхід для першокласників - фото 2
Повідомлення від міськради. Фото: скриншот

Ціни в Одеському зоопарку

Одеський зоопарк працює цілий рік без вихідних.

  • Каса та вхід до зоопарку працює з 09:00 до 17:00 (Огляд до 18:00).
  • Тераріум. Вхід та каса працює з 9:00 до 17:00 (Огляд до 17:30).

Вартість квитків до зоопарку

  • Дорослий — 100 грн.
  • Дитячий (5-14 років) — 50 грн.

Вартість квитків до акватераріуму

  • Дорослий — 50 грн.
  • Дитячий (5-14 років) — 30 грн.

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