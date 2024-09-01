Демографічна ситуація на Одещині: скільки народилось малюків за тиждень

Немовлята у пологовому будинку. Фото: УНІАН

На Одещині народилось 188 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Дівчинок народилось на 10 більше.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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Повідомлення департаменту. Фото: скриншот

"Всі пологові будинки працюють у штатному режимі. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам", — йдеться в повідомленні.

Скільки дітей народилося

Протягом минулого тижня на Одещині з'явилося на світ 89 хлопчиків і 99 дівчаток. За інформацією департаменту у закладах охорони здоров'я Одеської області наразі перебувають на обліку по вагітності 5466 жінок, серед яких 830 є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

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