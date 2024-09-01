Демографічна ситуація на Одещині: скільки народилось малюків за тиждень

Мешканців Одещини стало більше — скільки немовлят народилося за тиждень
На Одещині народилось 188 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Дівчинок народилось на 10 більше.
Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.
"Всі пологові будинки працюють у штатному режимі. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам", — йдеться в повідомленні.
Скільки дітей народилося
Протягом минулого тижня на Одещині з'явилося на світ 89 хлопчиків і 99 дівчаток. За інформацією департаменту у закладах охорони здоров'я Одеської області наразі перебувають на обліку по вагітності 5466 жінок, серед яких 830 є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).
Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя
- Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;
- щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;
- у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;
- у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;
- у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;
- у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;
- у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;
- надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.
Читайте Новини.LIVE!