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У Чорному морі зафіксували землетрус — подробиці

1 вересня 2024 11:24
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Землетрус у Чорному морі — поштовхи відчували у Криму
Місце землетрусу у Чорному морі. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вранці 1 вересня у Чорному морі фахівці зафіксували землетрус. Епіцентр знаходився неподалік тимчасово окупованого півострова Крим. Подія не становить загрози для населення України.

Про це у неділю, 1 вересня, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Повідомлення Головного центру спеціального контролю. Фото: скриншот

"Останній подібний землетрус з району Криму був 22.06.2023 року, магнітудою 4,8", — йдеться у повідомленні.

Землетрус у Чорному морі: що відомо 

За даними відомства, землетрус стався о 05:50 у східній частині Чорного моря, за 20 кілометрів на південний схід від узбережжя Криму, на глибині 6 км. За класифікацією, цей землетрус належить до ледве відчутних, коли коливання можуть відчувати тільки окремі люди, переважно ті, хто знаходиться в спокійному стані всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.

Що робити, якщо землетрус застав у приміщенні

  • Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.
  • Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.
  • Оберіть найбезпечніші місця кімнати — дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте, прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.  
  • Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.  
  • Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Що робити, якщо землетрус застав в автомобілі

  • Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.
  • Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.  
  • Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

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