В одеській квартирі стався вибух

Вибухнув акумулятор — в Одесі сталася пожежа в житловій квартирі
Вчора, 31 серпня, в Одесі виникла пожежа у квартирі. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь було ліквідовано за пів години, а двоє постраждалих врятовані та доставлені до лікарні.
Про це у неділю вранці, 1 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Одесі: що відомо
За інформацією рятувальників, пожежа сталася вранці на вулиці Академічній. Вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів. На місце події негайно виїхали рятувальники ДСНС, які швидко локалізували та ліквідували пожежу менш ніж за пів години. У ході гасіння вогню було врятовано двох осіб, яких негайно госпіталізували до місцевого медичного закладу. На місці працювали 6 одиниць техніки та 21 вогнеборець. Наразі встановлюються причини пожежі та оцінюються збитки.
Що пишуть ЗМІ
Водночас деякі Telegram-канали повідомляють, що причиною пожежі міг стати акумулятор, який використовували під час вимкнення світла. В мережі навіть з'явилося відео, на кадрах зафіксовано спочатку яскравий вибух, а потім загорівся вогонь, який видно через вікно помешкання.
Чому може вибухнути акумулятор
- Акумулятор може вибухнути, якщо не вистачить міцності стінок, катод з анодом зімкнуться і відбудеться вибух.
- Також при заряді багатьох АКБ, особливо не призначених для використання у квартирах, під час побічних реакцій можуть накопичуватися кисень або водень. Ці гази утворюють вибухонебезпечну суміш, і вибух може виникнути від однієї іскри.
- Некоректна зарядка. Вибух може статися, якщо поставити на зарядку дуже швидко розряджений акумулятор. Тому акумулятор повинен заряджатися та розряджатися лише у штатному режимі.
- Корпус звичайного кислотного акумулятора може розірвати, якщо всередині замерзне електроліт. Тому взимку не рекомендується залишати батарею надовго на морозі у неробочому стані.
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