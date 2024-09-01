В одеській квартирі стався вибух

Пожежа після вибуху у квартирі. Фото: скриншот

Вчора, 31 серпня, в Одесі виникла пожежа у квартирі. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь було ліквідовано за пів години, а двоє постраждалих врятовані та доставлені до лікарні.

Про це у неділю вранці, 1 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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За інформацією рятувальників, пожежа сталася вранці на вулиці Академічній. Вогонь охопив площу близько 30 квадратних метрів. На місце події негайно виїхали рятувальники ДСНС, які швидко локалізували та ліквідували пожежу менш ніж за пів години. У ході гасіння вогню було врятовано двох осіб, яких негайно госпіталізували до місцевого медичного закладу. На місці працювали 6 одиниць техніки та 21 вогнеборець. Наразі встановлюються причини пожежі та оцінюються збитки.

Що пишуть ЗМІ

Водночас деякі Telegram-канали повідомляють, що причиною пожежі міг стати акумулятор, який використовували під час вимкнення світла. В мережі навіть з'явилося відео, на кадрах зафіксовано спочатку яскравий вибух, а потім загорівся вогонь, який видно через вікно помешкання.

Чому може вибухнути акумулятор