В одесской квартире произошел взрыв

Пожар после взрыва в квартире. Фото: скриншот

Вчера, 31 августа, в Одессе возник пожар в квартире. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь был ликвидирован за полчаса, а двое пострадавших спасены и доставлены в больницу.

Об этом в воскресенье утром, 1 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Пожар в Одессе: что известно

По информации спасателей, пожар произошел утром на улице Академической. Огонь охватил площадь около 30 квадратных метров. На место происшествия немедленно выехали спасатели ГСЧС, которые быстро локализовали и ликвидировали пожар менее чем за полчаса. В ходе тушения огня были спасены два человека, которых немедленно госпитализировали в местное медицинское учреждение. На месте работали 6 единиц техники и 21 пожарный. Устанавливаются причины пожара и оцениваются убытки.

Что пишут СМИ

В то же время некоторые Telegram-каналы сообщают, что причиной пожара мог стать аккумулятор, который использовался при выключении света. В сети даже появилось видео, на кадрах зафиксирован сначала яркий взрыв, а затем загорелся огонь, виден через окно помещения.

Почему может взорваться аккумулятор