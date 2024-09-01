В одесской квартире произошел взрыв

Взорвался аккумулятор — в Одессе произошел пожар в жилой квартире
Вчера, 31 августа, в Одессе возник пожар в квартире. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь был ликвидирован за полчаса, а двое пострадавших спасены и доставлены в больницу.
Об этом в воскресенье утром, 1 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе: что известно
По информации спасателей, пожар произошел утром на улице Академической. Огонь охватил площадь около 30 квадратных метров. На место происшествия немедленно выехали спасатели ГСЧС, которые быстро локализовали и ликвидировали пожар менее чем за полчаса. В ходе тушения огня были спасены два человека, которых немедленно госпитализировали в местное медицинское учреждение. На месте работали 6 единиц техники и 21 пожарный. Устанавливаются причины пожара и оцениваются убытки.
Что пишут СМИ
В то же время некоторые Telegram-каналы сообщают, что причиной пожара мог стать аккумулятор, который использовался при выключении света. В сети даже появилось видео, на кадрах зафиксирован сначала яркий взрыв, а затем загорелся огонь, виден через окно помещения.
Почему может взорваться аккумулятор
- Аккумулятор может взорваться, если не хватит прочности стенок, катод с анодом сомкнутся и произойдет взрыв.
- Также при заряде многих АКБ, особенно не предназначенных для использования в квартирах, при побочных реакциях могут накапливаться кислород или водород. Эти газы образуют взрывоопасную смесь и взрыв может возникнуть от одной искры.
- Некорректная зарядка. Взрыв может произойти, если поставить на зарядку очень быстро разряженный аккумулятор. Поэтому аккумулятор должен заряжаться и разряжаться только в штатном режиме.
- Корпус обычного кислотного аккумулятора может разорвать, если внутри замерзнет электролит. Потому зимой не рекомендуется оставлять батарею надолго на морозе в нерабочем состоянии.
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