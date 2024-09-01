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Отмена графиков и ремонтные работы — какая ситуация в Одессе сегодня со светом

1 сентября 2024 09:49
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе на 1 сентября из-за ремонтных работ: адреса
Работник ДТЭК производит ремонт на электросетях. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 1 сентября, в Одессе и области графики отключения света упраздняются . Однако одесситы должны быть готовы к отсутствию электроэнергии из-за запланированных ремонтных работ, проводимых энергетиками компании ДТЭК. Работы будут продолжаться в течение дня, и, хотя большинство жителей города снова получат электроэнергию до 20:00, отдельные районы могут оставаться без света до поздней ночи, из-за возвращения в 17:00 стабилизационных отключений.

Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот
Отмена графиков и ремонтные работы - как ситуация в Одессе сегодня со светом - фото 2
Сообщение от ДТЭК об отмене графиков. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

  • ул. Окружная, 3-20,
  • ул. Одесской общины (Авд.-Черноморского), 4-8,
  • ул. Урожайная, 3-38,
  • ул. Фонтанская дор., 30-69,
  • ул. Литературная, 1,21/1,
  • пров. Мореходный, 13,
  • ул. Чубаевская, 11-12,
  • ул. Валерия Самофалова (Каманина), 1-15,
  • ул. Леваневского, 9-48,
  • пер.Компасный, 1-21.
    Работы до 20.00

Центральный РЭС:

  • Фонтанская дор., 7-9,
  • Черняховского, 24,
  • Армейская, 2-6,
  • Сегедская, 14,
  • Академическая, 22-26,
  • Генуэзская, 20.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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