Отключение света в Одессе на 1 сентября из-за ремонтных работ: адреса

Работник ДТЭК производит ремонт на электросетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 1 сентября, в Одессе и области графики отключения света упраздняются . Однако одесситы должны быть готовы к отсутствию электроэнергии из-за запланированных ремонтных работ, проводимых энергетиками компании ДТЭК. Работы будут продолжаться в течение дня, и, хотя большинство жителей города снова получат электроэнергию до 20:00, отдельные районы могут оставаться без света до поздней ночи, из-за возвращения в 17:00 стабилизационных отключений.

Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Сообщение от ДТЭК об отмене графиков. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

ул. Окружная, 3-20,

ул. Одесской общины (Авд.-Черноморского), 4-8,

ул. Урожайная, 3-38,

ул. Фонтанская дор., 30-69,

ул. Литературная, 1,21/1,

пров. Мореходный, 13,

ул. Чубаевская, 11-12,

ул. Валерия Самофалова (Каманина), 1-15,

ул. Леваневского, 9-48,

пер.Компасный, 1-21.

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

Фонтанская дор., 7-9,

Черняховского, 24,

Армейская, 2-6,

Сегедская, 14,

Академическая, 22-26,

Генуэзская, 20.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: