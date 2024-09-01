Відключення світла в Одесі на 1 вересня через ремонтні роботи: адреси

Робітник ДТЕК проводить ремонт на електромережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 1 вересня, в Одесі та області графіки відключення світла скасовуються. Проте одесити повинні бути готові до відсутності електроенергії через заплановані ремонтні роботи, що проводяться енергетиками компанії ДТЕК. Роботи триватимуть протягом дня, і, хоча більшість жителів міста знову отримають електроенергію до 20:00, окремі райони можуть залишатися без світла до пізньої ночі, через повернення о 17:00 стабілізаційних відключень.

Про це у неділю, 1 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

вул. Окружна, 3-20,

вул. Одеської громади (Авд.-Чорноморського), 4-8,

вул. Врожайна, 3-38,

вул. Фонтанська дор., 30-69,

вул. Літературна, 1,21/1,

пров. Морехідний, 13,

вул. Чубаївська, 11-12,

вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1-15,

вул. Леваневського, 9-48,

пров.Компасний, 1-21.

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

Фонтанська дор., 7-9,

Черняховського, 24,

Армійська, 2-6,

Сегедська, 14,

Академічна, 22-26,

Генуезька, 20.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: