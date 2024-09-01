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Скасування графіків та ремонтні роботи — яка ситуація в Одесі сьогодні зі світлом

1 вересня 2024 09:49
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі на 1 вересня через ремонтні роботи: адреси
Робітник ДТЕК проводить ремонт на електромережах. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 1 вересня, в Одесі та області графіки відключення світла скасовуються. Проте одесити повинні бути готові до відсутності електроенергії через заплановані ремонтні роботи, що проводяться енергетиками компанії ДТЕК. Роботи триватимуть протягом дня, і, хоча більшість жителів міста знову отримають електроенергію до 20:00, окремі райони можуть залишатися без світла до пізньої ночі, через повернення  о 17:00 стабілізаційних відключень

Про це у неділю, 1 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот
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Повідомлення від ДТЕК про скасування графіків. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

  • вул. Окружна, 3-20,
  • вул. Одеської громади (Авд.-Чорноморського), 4-8,
  • вул. Врожайна, 3-38,
  • вул. Фонтанська дор., 30-69,
  • вул. Літературна, 1,21/1,
  • пров. Морехідний, 13,
  • вул. Чубаївська, 11-12,
  • вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1-15,
  • вул. Леваневського, 9-48,
  • пров.Компасний, 1-21. 
    Роботи до 20.00 

Центральний РЕМ:

  • Фонтанська дор., 7-9,
  • Черняховського, 24,
  • Армійська, 2-6,
  • Сегедська, 14,
  • Академічна, 22-26,
  • Генуезька, 20. 

Роботи до 19.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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