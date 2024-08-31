Економічне бронювання може потягнути за собою додаткове податкове навантаження: юрист

Чоловіки в черзі до ТЦК. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Економічне бронювання, яке хочуть прийняти в Україні, може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Юристи кажуть про потенційні корупційні ризики та значне податкове навантаження на бізнес.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, під час форуму в Одесі "Бізнес під час війни" заявила юристка Вікторія Валах.

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Податкове навантаження на бізнес

За її словами, економічне бронювання, яке передбачає збільшення видатків на заробітну плату та відповідних відрахувань до державного бюджету, є важливою частиною підтримки державної політики у сфері військової справи. Однак разом з цим, воно несе певні ризики для бізнесу, особливо для малого та середнього підприємництва.

"Будуть збільшені заробітні плати й відповідно видатки, які йдуть у державний бюджет, з якого формується в тому числі державна політика у сфері військової справи. Це своєю чергою призведе до збільшення видатків для роботодавців, що може стати надмірним тягарем для бізнесу", — сказала Вікторія Валах.

Корупційні ризики

Вона також зазначила, що збільшення витрат на заробітну плату може посилити корупційні ризики. За словами Валах, виникає питання справедливості, адже в процесі економічного бронювання важливо зберігати соціальну рівність і забезпечувати прозорість у прийнятті рішень.

"Малий та середній бізнес може опинитися в ситуації, коли він буде змушений вкладати додаткові кошти для уникнення призову працівників, що, на жаль, може стати непосильним тягарем для багатьох підприємців", — сказала юристка.

Вона зазначила, що за короткий термін підприємство не зможе запрацювати у три рази сильніше, щоб виплачувати таку зарплату заброньованим працівникам.