Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Економічне бронювання працівників — юристи назвали ризики законопроєкту arrow

Економічне бронювання працівників — юристи назвали ризики законопроєкту

31 серпня 2024 18:36
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Економічне бронювання може потягнути за собою додаткове податкове навантаження: юрист
Чоловіки в черзі до ТЦК. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Економічне бронювання, яке хочуть прийняти в Україні, може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Юристи кажуть про потенційні корупційні ризики та значне податкове навантаження на бізнес.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, під час форуму в Одесі "Бізнес під час війни" заявила юристка Вікторія Валах.

Читайте також:

Податкове навантаження на бізнес

За її словами, економічне бронювання, яке передбачає збільшення видатків на заробітну плату та відповідних відрахувань до державного бюджету, є важливою частиною підтримки державної політики у сфері військової справи. Однак разом з цим, воно несе певні ризики для бізнесу, особливо для малого та середнього підприємництва.

"Будуть збільшені заробітні плати й відповідно видатки, які йдуть у державний бюджет, з якого формується в тому числі державна політика у сфері військової справи. Це своєю чергою призведе до збільшення видатків для роботодавців, що може стати надмірним тягарем для бізнесу", — сказала Вікторія Валах.

Корупційні ризики

Вона також зазначила, що збільшення витрат на заробітну плату може посилити корупційні ризики. За словами Валах, виникає питання справедливості, адже в процесі економічного бронювання важливо зберігати соціальну рівність і забезпечувати прозорість у прийнятті рішень.

"Малий та середній бізнес може опинитися в ситуації, коли він буде змушений вкладати додаткові кошти для уникнення призову працівників, що, на жаль, може стати непосильним тягарем для багатьох підприємців", — сказала юристка.

 Вона зазначила, що за короткий термін підприємство не зможе запрацювати у три рази сильніше, щоб виплачувати таку зарплату заброньованим працівникам. 

Також важливі новини дня по темі:

Одеса податки Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси економіка бізнес мобілізація бронювання ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:51 Українська делегація відвідала США — з ким зустрілись та що обговорили

18:36 Економічне бронювання працівників — юристи назвали ризики законопроєкту

18:35 У Рівному медики танцювали на столах під час конференції — в ОВА відреагували

18:12 Мадуро зробив Путіну "подарунок" — до Росії екстрадували колумбійців, які воювали за Україну

18:07 У Києві загорівся дах багатоповерхівки — рятувальники ліквідували пожежу

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

17:51 На Одещині досі залишається понад тисячу рожевих фламінго

17:49 У Будапешті відкрилася перша українсько-угорська школа

Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

17:26 Рух трасою Одеса-Рені ускладнюється кожної хвилини — яка ситуація сьогодні увечері

17:25 Умєров відповів, чи пов'язане звільнення Олещука з авіакатастрофою F-16

18:51 Українська делегація відвідала США — з ким зустрілись та що обговорили

18:36 Економічне бронювання працівників — юристи назвали ризики законопроєкту

18:35 У Рівному медики танцювали на столах під час конференції — в ОВА відреагували

18:12 Мадуро зробив Путіну "подарунок" — до Росії екстрадували колумбійців, які воювали за Україну

18:07 У Києві загорівся дах багатоповерхівки — рятувальники ліквідували пожежу

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

17:51 На Одещині досі залишається понад тисячу рожевих фламінго

17:49 У Будапешті відкрилася перша українсько-угорська школа

17:26 Рух трасою Одеса-Рені ускладнюється кожної хвилини — яка ситуація сьогодні увечері

17:25 Умєров відповів, чи пов'язане звільнення Олещука з авіакатастрофою F-16

17:24 Перший день осені під палючим сонцем — синоптики попередили, чого чекати від погоди завтра

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку