Економічне бронювання може потягнути за собою додаткове податкове навантаження: юрист

Економічне бронювання працівників — юристи назвали ризики законопроєкту
Економічне бронювання, яке хочуть прийняти в Україні, може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Юристи кажуть про потенційні корупційні ризики та значне податкове навантаження на бізнес.
Про це у п'ятницю, 30 серпня, під час форуму в Одесі "Бізнес під час війни" заявила юристка Вікторія Валах.
Податкове навантаження на бізнес
За її словами, економічне бронювання, яке передбачає збільшення видатків на заробітну плату та відповідних відрахувань до державного бюджету, є важливою частиною підтримки державної політики у сфері військової справи. Однак разом з цим, воно несе певні ризики для бізнесу, особливо для малого та середнього підприємництва.
"Будуть збільшені заробітні плати й відповідно видатки, які йдуть у державний бюджет, з якого формується в тому числі державна політика у сфері військової справи. Це своєю чергою призведе до збільшення видатків для роботодавців, що може стати надмірним тягарем для бізнесу", — сказала Вікторія Валах.
Корупційні ризики
Вона також зазначила, що збільшення витрат на заробітну плату може посилити корупційні ризики. За словами Валах, виникає питання справедливості, адже в процесі економічного бронювання важливо зберігати соціальну рівність і забезпечувати прозорість у прийнятті рішень.
"Малий та середній бізнес може опинитися в ситуації, коли він буде змушений вкладати додаткові кошти для уникнення призову працівників, що, на жаль, може стати непосильним тягарем для багатьох підприємців", — сказала юристка.
Вона зазначила, що за короткий термін підприємство не зможе запрацювати у три рази сильніше, щоб виплачувати таку зарплату заброньованим працівникам.
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