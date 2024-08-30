Дмитро Наталуха: "Мільйони мобілізованих без економічної підтримки — це просто армія з лопатами"

Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Фото: ВР

Однією з проблем бізнесу на Одещині, й загалом в Україні, є непередбачуваність. Адже не завжди можна знати, який спеціаліст залишиться працювати, а який мобілізується. Тому у цьому питанні також повинен бути компроміс, як, наприклад, концепція "Воюй або працюй".

Про це у п'ятницю, 30 серпня, під час форуму в Одесі "Бізнес під час війни" заявив голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Нардеп підкреслив, що без належної економічної підтримки мобілізовані сили можуть стати малоефективними.

"Ми розуміємо потребу в людях для військових потреб, але не можна забувати про важливість функціонування бізнесу. Можна мобілізувати мільйони людей, але якщо не буде грошей для забезпечення війська, то це буде просто армія з лопатами й граблями", — зазначив він.

Також Дмитро Наталуха розповів реалізацію концепції, яка має забезпечити баланс між мобілізацією та підтримкою бізнесу. Він підтвердив, що Кабінет Міністрів вже підтримав так зване "економічне" бронювання і що найближчими місяцями буде реалізовано відповідні зміни.

"Нам вдалося знайти порозуміння в Кабміні, і це підтвердив представник Міністерства економіки під час обговорення податкового закону. Зміни будуть впроваджені через уряд, що дозволить уникнути затримок і ускладнень, які можуть виникнути при розгляді законопроєкту через парламент", — сказав депутат.

Він додав, що наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення залежить від позиції вищого політичного керівництва.