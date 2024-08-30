Дмитрий Наталуха: "Миллионы мобилизованных без экономической поддержки - это просто армия с лопатами"

Председатель Комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Фото: ВР

Одной из проблем бизнеса в Одесской области и вообще в Украине является непредсказуемость. Не всегда ведь можно знать, какой специалист останется работать, а какой мобилизуется. Поэтому в этом вопросе также должен быть компромисс, как, например, концепция "Воюй или работай".

Об этом в пятницу, 30 августа, во время форума в Одессе "Бизнес во время войны" заявил глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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Нардеп подчеркнул, что без должной экономической поддержки мобилизованные силы могут стать малоэффективными.

"Мы понимаем потребность в людях для военных нужд, но нельзя забывать о важности функционирования бизнеса. Можно мобилизовать миллионы людей, но если не будет денег для обеспечения войск, то это будет просто армия с лопатами и граблями", — отметил он.

Также Дмитрий Наталуха рассказал о реализации концепции, которая должна обеспечить баланс между мобилизацией и поддержкой бизнеса. Он подтвердил, что Кабинет Министров уже поддержал так называемое "экономическое" бронирование и что в ближайшие месяцы будут реализованы соответствующие изменения.

"Нам удалось найти понимание в Кабмине, и это подтвердил представитель Министерства экономики во время обсуждения налогового закона. Изменения будут введены через правительство, что позволит избежать задержек и осложнений, которые могут возникнуть при рассмотрении законопроекта через парламент", — сказал депутат.

Он добавил, что на данный момент нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение зависит от позиции высшего политического руководства.