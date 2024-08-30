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В Одессе перекроют две улицы — автобусы изменят маршрут

30 августа 2024 19:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Перекрытие улицы в Одессе
Автобус по улице Одессы. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На три месяца в Одессе перекроют две улицы в Пересыпском районе. Планируется их капитальный ремонт. В это время маршрутные автобусы будут курсировать по другим путям.

Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в Одесском городском совете.

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Движение будет закрыто с 02 сентября по 30 ноября 2024 года. Транспорт не сможет ехать по улице Профессора Карышковского (на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского) и по улице 7-й Пересыпской (на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 3-й Пересыпской).

Как будут ездить автобусы

Маршрут № 105 — временно организовано движение автобусов от рынка "Привоз" (ул. Преображенская) до Балтской дороги угол ул. Профессора Карышковского (конечная остановка);

  • в направлении движения к ул. Холмистой — от ул. 7-й Пересыпской на ул. Локомотивная, ул. Лиманная, Объездная дорога, ул. Посевная, ул. Главную, Балтскую дорогу угол ул. Профессора Карышковского (конечная остановка);
  • в направлении движения к рынку "Привоз" (ул. Преображенская) — от Балтской дороги угол ул. Профессора Карышковского (конечная остановка) на ул. Главную, ул. Посевная, Объездная дорога, ул. Лиманная, ул. Локомотивная, ул. 7-ю Пересыпскую и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут № 105а — временно организовано движение автобусов по схеме движения от Балтской дороги угол ул. Профессора Карышковского (конечная остановка) на ул. 3-ю Пересыпскую, ул. 7-м Пересыпской, ул. Локомотивная, ул. Лиманная, Объездная дорога, ул. Посевная, ул. Главную, Балтскую дорогу угол ул. Профессора Карышковского (конечная остановка) и обратно.

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